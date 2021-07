Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Delta a noului coronavirus schimba planurile autoritaților de la o zi la alta. Germania a inclus Spania pe lista țarilor cu risc epidemiologic și a impus carantina celor care vin din Cipru. Decizia intra in vigoare de duminica. Nici in Franța situația nu este mai buna.

- Ministrii de externe ai Germaniei, Spaniei si Suediei au lansat luni un apel puterilor nucleare, invitandu-le la o reducere considerabila a arsenalelor strategice, inaintea deschiderii in aceeasi zi a unei reuniuni pe tema dezarmarii nucleare la Madrid, relateaza dpa.

- Poliția Naționala Spaniola a destructurat o rețea specializata in furtul de vehicule de lux din care fac parte și mai mulți romani. Cei 14 arestați foloseau o metoda inedita și transportau bolizii in Europa de Est complet dezmembrați, scrie Diario Sur, cotidian regional care apare la Malaga.Cei 14 arestați,…

- Germania va incerca sa interzica cetațenilor britanici sa intre in Uniunea Europeana, indiferent daca s-au vaccinat sau nu anti COVID-19, scrie ziarul The Times. Cancelarul german Angela Merkel vrea sa desemneze Marea Britanie drept „țara cu risc îngrijorator”, deoarece…

- Selectionerul Slovaciei, Stefan Tarkovic, spera ca va exista ''un mic miracol impotriva Spaniei'', in ultimul meci al echipei sale in Grupa E de la EURO 2020, transmite AFP. Chiar daca a fost invinsa vineri de Suedia (0-1) dupa un meci in care nu a avut niciun sut pe spatiul…

- Germania va cheltui 90% din cele 28 de miliarde de euro pe care le așteapta din fondul de relansare european de 750 de miliarde de euro pe protecția mediului și digitalizare, depașind cu mult cerințele UE, a declarat marți ministrul de finanțe Olaf Scholz, citat de Reuters. ”Astazi este…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…