Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat sambata un "important" program de cumparare de arme si o reorganizare a fortelor armate ale tarii, in timp ce tensiunea cu Turcia creste in Mediterana orientala, informeaza France Presse, citata de Agerpres.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis ii cere Turciei sa puna capat „provocarilor” pentru a incepe dialogul. Șeful Guvernului de la Atena a declarat vineri ca Grecia va incepe discuții cu guvernul de la Ankara pentru a rezolva revendicarile conflictuale privind granițele maritime din Mediterana de Est,…

- Grecia va spori supravegherea la frontiera sa terestra cu Turcia, unde va ridica inca un gard pentru a impiedica migrantii sa treaca granita, intr-un moment in care relatiile dintre cele doua tari se inrautatesc pe zi ce trece, potrivit reuters . Noul gard va avea o lungime de circa 30 de kilometri,…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a respins in mod categoric acuzatiile repetate conform carora solicitanti de azil au fost abandonati in mod ilegal pe mare si a afirmat ca aceasta este "o dezinformare" orchestrata de Turcia, informeaza AFP. "Grecia este o tara care respecta statul de drept, am acordat…

- Grecia doreste convocarea unui summit de urgenta de catre Uniunea Europeana cu privire la Turcia, a anuntat biroul premierului Kyriakos Mitsotakis, dupa trimiterea de catre Ankara a unei nave turce de explorare in cautare de hidrocarburi intr-o zona disputata in Mediterana orientala, ceea ce a acutizat…