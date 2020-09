Europa, la mila cămătarilor din Mafie Pentru multe IMM-uri , aflate in criza economica cauzata de coronavirus, necesitatea de lichiditate este urgenta. In acest context, gruparile mafiote imprumuta capital antreprenorilor aflați in dificultate. O problema care privește intreaga Europa și nu numai Italia. Urgența este cel mai bun aliat al activitaților care au nevoie de viteza pentru a prospera, iar Europa nu are niciun plan […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

