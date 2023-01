'Europa își revine spectaculos'. Pentru că recesiunea apocaliptică nu mai vine, investitorii se întorc cu banii Moralul consumatorilor ger­mani s-a imbunatatit in luna aceasta, asa cum o face deja de trei luni. Asteptarile privind economia si veniturile sunt mai mari, iar ingrijorarile ca vin greutati economice si financiare s-au mai domolit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Bitcoin s-a mentinut constant la peste 21.000 de dolari pe unitate, in ultimele doua zile, revenind peste pretul pe care l-a avut atunci cand platforma de tranzactionare a crimptomonedelor FTX, al lui Sam Bankman-Fried, si-a inceput alunecarea catre faliment, transmite CNBC.

Riscul ca guvernele din Uniunea Europeana sa nu poata cheltui cel mai mare pachet de ajutor din istoria sa este in crestere, deoarece statele membre se confrunta cu dificultati in indeplinirea termenelor limita impuse de blocul comunitar, au declarat, pentru Reuters, oficiali din patru tari, relateaza…

Nevoia de digitalizare este in continuare mare in Europa, iar aproximativ o treime dintre investitorii in ecosistemul tech cauta sa isi largeasca portofoliul, in 2023, restul manifestand un nivel crescut de prudenta, arata o analiza publicata, luni, de grupul de investitori TechAngels.

Dincolo de diferențele uneori foarte pronunțate intre regiuni, piața imobiliara din țarile dezvoltate pare pregatita sa inițieze sau sa continue ajustarea prețurilor, in special acolo unde avantul inregistrat in anii anteriori a fost mai pronunțat, spune Claudiu Cazacu, analist la XTB.

Un sondaj realizat cu ajutorul platformei European Best Destinations a desemnat Targul de Craciun din Craiova pe locul 3 in topul celor mai frumoase din Europa. Pe primul loc este Targul de Craciun din Budapesta, iar pe locul doi este Targul de Craciun din Polonia.

Grupul Liberty Steel, controlat de magnatul Sanjeev Gupta, a anuntat marti ca a ajuns la un acord vizand restructurarea unei mari parti a datoriilor sale pentru operatiunile globale, adaugand ca negocierile cu privire la datoriile operatiunilor din Europa se deruleaza in continuare, transmite Reuters.

Economiile Marii Britanii si zonei euro este posibil sa intre in recesiune anul urmator, sustin analistii bancii de investitii Morgan Stanley, insa SUA ar putea evita, la limita, recesiunea gratie unei piete a muncii rezistente, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu, a declarat, joi, in cadrul Conferinței Internaționale ISF2022, le-a transmis un avertisment serios administratorilor de pensii, firmelor de asigurare și fondurilor de investiții.