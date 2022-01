​Europa îşi analizează lipsurile: Medicamente, procesoare, metale Lipsita de ingredientele active ale medicamentelor, amenintata de o criza de semiconductori si dependenta de importurile de metale pentru tranzitia sa energetica, Europa se va apleca marti la Lens (nordul Frantei) asupra autonomiei sale strategice, a carei fragilitate a fost scoasa în evidenta de criza Covid-19, scrie AFP.

Uniunea Europeana a reusit în timp record sa devina cel mai mare producator mondial de vaccinuri de tip ARN mesager, cu 300 de milioane de doze fabricate în fiecare luna, potrivit comisarului european pentru piata interna Thierry Breton. Însa, în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

