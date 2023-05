Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile UE cu produse medicale si farmaceutice in tarile din afara blocului comunitar au crescut considerabil mai mult decat importurile, in perioada 2002 – 2022, arata datele publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Exporturile au crescut de la 50 miliarde de euro in 2002…

- Europa nu trebuie sa inchida ochii la tensiunile dintre China și Taiwan, deoarece o escaladare militara in regiune ar fi "cel mai rau scenariu" pentru economia globala, a declarat joi ministrul german de externe Annalena Baerbock, informeaza Reuters, relateaza Rador.Vorbind in timpul unei vizite…

- Franta si Uniunea Europeana vor sa aiba o linie politica independenta de Statele Unite si de China, dar vor ramane aliati "puternici" ai Washingtonului, afirma ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, pe fondul criticilor referitoare la abordarea presedintelui Emmanuel Macron, informeaza Mediafax."Noi…

- Costul mediu orar al forței de munca atat in ​​zona euro, cat și in Uniunea Europeana in ansamblu in 2022 prezinta diferențe mari de la o țara la alta, cel mai mic cost situandu-se la 8 euro și cel mai mare la 51 de euro pe ora, dupa cum rezulta din datele Eurostat, conform carora costul mediu orar…

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat joi solidaritatea cu minoritatea uigura din China intr-un mesaj adresat musulmanilor din intreaga lume, care se pregatesc sa sarbatoreasca luna Ramadanului, informeaza AFP, anunța Rador."Impreuna cu partenerii nostri, Statele Unite sunt solidare cu musulmanii…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a denuntat, marti, presupusele actiuni ale Statelor Unite si ale aliatilor occidentali de subminare a Chinei, iar ministrul de Externe de la Beijing, Qin Gang, a avertizat asupra riscului unui conflict cu Washingtonul, indemnand Uniunea Europeana sa fie autonoma. „In…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa o primeasca vineri, la 10 martie, pe presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, anunta joi, intr-un comunicat, Casa Alba, relateaza AFP. Cei doi urmeaza ”sa analizeze cooperarea puternica intre Statele Unite si Uniunea Europeana in sustinerea Ucrainei”…

- Alpinistul Adrian Ahriculesei, care a reusit in ianuarie sa incheie "Circuitul celor sapte vulcani", si-a propus ca din acest an sa inceapa un nou proiect ce vizeaza cucerirea celor mai inalti munti din Uniunea Europeana, Norvegia si Elvetia, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…