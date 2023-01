Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce criza energetica, aprovizionarea cu gaze și creșterea prețurilor sunt in centrul atenției, iarna 2022-2023 ar trebui sa treaca fara drame in Europa. Uniunea Europeana a avut timp sa acumuleze rezerve și s-a bucurat de un inceput de iarna relativ bland. Situația va fi cu siguranța mai greu…

- Directorul executiv al clubului ucrainean de fotbal Sahtior Donetk, Serghei Palkin, a afirmat ca sunt 50%-50% sanse ca un transfer al lui Mihailo Mudrik la Arsenal sa se materializeze in ianuarie, dupa ce a avut discutii legate de posibila vanzare a talentatului jucator, transmite DPA, potrivit agerpres.Tanarul…

- Europa va intra in recesiune la iarna iar revenirea pe crestere nu se va intampla inainte de primavara anului urmator, a declarat luni comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Prima zi din luna decembrie nu a adus dupa sine doar iarna calendaristica, ci si un pret ridicat al gazelor. De ce? Pentru ca un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti.…

- In ultimele zile am avut parte de temperaturi total atipice pentru perioada anului in care ne aflam. Vremea pare ca ține cu toți cei care se afla intr-un razboi tacit cu Federația Rusa din cauza invadarii Ucrainei. Insa prognozele ne arata ca lucrurile nu vor mai sta așa pentru mult timp, iar gerul…

- Europa a muncit din greu pentru a-si umple depozitele de gaze inainte de venirea iernii insa adevarul dureros este ca guvernele nationale au un control limitat asupra acelor rezerve, transmite Bloomberg.

- Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru iarna 2022-2023, susținand ca exista indicii ca traseul furtunilor generale va viza in special sudul Europei. Pe masura ce Europa continua sa se confrunte cu o criza energetica, meteorologii AccuWeather au care sunt regiunile din Europa care vor…

- Nu departe de aeroportul Tempelhof din Berlin, Peter Engelke tocmai a instalat o noua poarta la depozitul sau fiind ingrijorat ca oamenii disperati ar putea sa ii fure marfa pretioasa - lemnele de foc, transmite Bloomberg. Actiunile germanului reflecta o ingrijorare crescuta in Europa, un continent…