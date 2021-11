Europa intră în a doua iarnă pandemică: medicii sunt epuizați Mai multe paturi, medicamente mai bune și vaccinuri eficiente – Europa este pregatita pentru o noua iarna Covid. Dar nu același lucru se poate spune despre personalul medical de prima linie. Dupa mai bine de 18 luni de munca dura, medicii și asistentele din unitațile de terapie intensiva au ajuns la capatul puterilor, iar unii chiar […] The post Europa intra in a doua iarna pandemica: medicii sunt epuizați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

