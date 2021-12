Europa îngheață, Rusia dă gaz după bunul plac Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut marți cu 11%, un maxim istoric, in contextul in care livrarile de gaze rusesti spre Germania prin conducta Yamal-Europe sunt la un nivel foarte redus. Scaderea livrarilor in Germania va forța Europa sa continue sa retraga gaz la rate mari din depozitele sale deja epuizate. […] The post Europa ingheața, Rusia da gaz dupa bunul plac first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

