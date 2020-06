Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Franței va ridica restrictiile de calatorie impuse in contextul pandemiei de COVID-19 incepand cu 15 iunie, au declarat ministrul de interne Christophe Castaner si ministrul de externe, Jean-Yves Le Drian. Astfel, incepand cu 15 iunie, persoanele provenind din spatiul european (statele membre…

- Germania urmeaza sa ridice, la 15 iunie, restrictiile de calatorie in celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE), Elvetia, Islanda, Norvegia, Marea Britanie si Liechtenstein, scriu agențiile de știri.Acest lucru nu inseamna totusi ca deplasarile vor fi posibile de la 15 iunie in toate tarile vizate:…

- Germania urmeaza sa ridice - la 15 iunie - restrictiile de calatorie in celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE), Elvetia, Islanda, Norvegia, Marea Britanie si Liechtenstein, in cazul in care aceste tari nu interzic, la randul lor, intrarea pe teritoriilor lor sau nu impun izolarea populatiei…

- CHIȘINAU, 28 mai – Sputnik. Ambasada Republicii Moldova la Paris informeaza care sunt noile ale autoritaților franceze cu privire la accesul cetațenilor straini pe teritoriul Franței pana la sfarșitul starii de urgența sanitara, care expira in data de 10 iulie 2020. Potrivit comunicatului…

- Mai exact, autoritatile germane vor sa relaxeze distantarea sociala incepand de la 29 iunie. Totodata, se dorește și ridicarea restricțiilor de deplasare vizand 31 de tari din Europa la jumatatea lui iunie, dezvaluie marti presa germana, relateaza Reuters, citata de news.ro. Publicarea informațiilor…

- Numarul persoanelor care au solicitat azil in Europa a inregistrat un declin semnificativ in luna martie in contextul pandemiei de COVID-19, care a venit cu o serie de restrictii de calatorie, a comunicat joi Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), informeaza DPA.Conform EASO, in martie…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 51,8% in martie, in urma restrictiilor impuse pentru limitarea extinderii pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, citata de Reuters, citata de…

- Uniunea Europeana a marcat joi 25 de ani de la crearea Spatiului Schengen de libera circulatie pe continent cu toate granitele terestre inchise sau supuse unor regimuri drastice de control, in efortul de a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa. Acordul de la Schengen, semnat in martie…