Stiri pe aceeasi tema

- Germanii și italienii sint mulțumiți de lupta cu COVID-19, iar francezii - nu. Acest lucru este evidențiat de rezultatele unui sondaj social, realizat in Franța, Germania și Italia de Centrul de studiere a opiniei publice Redfield and Wilton. Se știe ca pandemia de coronavirus a luat Europa prin surprindere.…

- Veronica Anghel, specialist in stiinte politice la Stanford, atrage atentia, intr-un material privind evolutia epidemiei in Europa, ca state din Est, precum Romania sau Ungaria au rezultate destul de slabe in lupta cu pandemia. The post De ce țarile din estul Europei au suferit mai puțin decat cele…

- Laura Codruta Kovesi arata ca CEDO nu apara persoana procurorului sef, ci intreg siistemul de justitie. Fosta sefa a DNA a vorbit la Europa FM despre decizia CEDO, care i-a dat castig de cauza in procesul deschis impotriva statului roman, ca urmare a revocarii ei din fruntea parchetului anticoruptie.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) va prezenta, marți, decizia sa in cazul plangerii depuse de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Koveși, privind revocarea sa din funcție, in 2018, se arata intr-un anunț al CEDO.Laura Codruța Kovesi a atacat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului decizia prin…

- Spania, a doua tara cea mai afectata din Europa, a solicitat marti un ajutor umanitar din partea NATO in contextul in care a inregistrat un nou record de 514 morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, ridicand bilantul total la 2.696, noteaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Din cazua pandemiei de coronavirus care face revagii in Europa, dar in special in Italia, federația italiana de fotbal se gandește sa ceara amanarea desfașurarii EURO 2020, anunța Agerpres.Federatia italiana de fotbal (FIGC) va cere amanarea EURO 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, in speranta…

- Desi oficialii alb-violetilor sperau sa primeasca avizul DSP pentru a avea sub o mie de spectatori la meciul de sambata, acestia nu au primit un raspuns clar. Intre timp clubul a anuntat ca jocul din Liga a II-a dintre ASU Politehnica si Turris Turnu Magurele se va disputa sambata, pe arena „Stiinta”,…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) se implica in lupta impotriva coronavirus. Dupa ce a decis ca meciurile organizate sub egida sa, forul condus de Razvan Burleanu a transmis cluburilor noi masuri pentru impiedicarea transmiterii COVID-19.„Federația Romana de Fotbal recomanda evitarea strangerilor de…