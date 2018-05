Europa incearca sa blocheze sanctiunile SUA impotriva Iranului cu ajutorul unei legi din 1996

Stiri pe aceeasi tema

- "Comisia Europeana are datoria sa protejeze companiile europene. Acum trebuie sa actionam", a declarat Juncker intr-o conferinta de presa la capatul unui summit european la Sofia. "Este motivul pentru care lansam procesul legii de blocaj din 1996, 'blocking status', care urmareste sa neutralizeze…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a declarat, marti, ca isi doreste ca retragerea trupelor americane din Siria sa aiba loc foarte curand, insa a adaugat ca acest lucru nu se va intampla pana cand nu vor fi indeplinite toate obiectivele. "Vrem sa ne intoarcem acasa. Ne vom intoarce…

- Uniunea Europeana are datoria sa previna reaparitia "dictaturilor" in sanul sau, a declarat luni prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, referindu-se la situatia din Polonia si Ungaria. Declaratiile au fost facute in urma unei intrevederi avute la Varsovia cu premierul polonez…

- Comisia Europeana a cerut Ungariei sa contribuie la apararea valorilor Uniunii Europene, dupa victoria electorala a coalitiei nationalist-conservatoare condusa de partidul Fidesz, al premierului Viktor Orban, la scrutinul legislativ de duminica, informeaza luni dpa. "UE este o uniune de democratie…

- Deutsche Bank trebuie sa isi redobandeasca "foamea de afaceri", a declarat noul director general al celei mai mari banci din Germania, Christian Sewing, numit in functie duminica seara in locul britanicului John Cryan, transmite Bloomberg. Sewing, care inainte de numire era directorul operatiunilor…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta referitoare la achizitiile publice, urmand sa existe o structura centralizata care sa se ocupe de acestea. "Este o idee foarte buna si, in acest sens, pana…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Uniunea Europeana ar trebui sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu dupa alegerile de la inceputul lunii martie din Italia. "Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu…