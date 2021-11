Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce varianta Delta nu mai este atat de devastatoare, oamenii de știința stabilesc cand și unde, COVID-19 va trece la o boala endemica in 2022, scrie Reuters. Ei sunt de parere ca primele țari care au ieșit din pandemie au avut rate ridicate de vaccinare și imunitate in urma infectarii. Printre…

- Numarul deceselor asociate COVID a depasit vineri, la nivel global, pragul de 5 milioane, potrivit unui calcul al agentiei Reuters, citat de News.ro. Mai mult de jumatate din numarul total al morților din cauza virusului raportați in lume in ultimele 7 zile au fost inregistrate in Statele Unite, Rusia,…

- Grupul statelor puternic industrializate si emergente (G20) va organiza pe 12 octombrie, la Roma, o reuniune extraordinara pe tema crizei din Afganistan, anunta Mario Draghi, premierul Italiei, tara care detine in prezent Presedintia organizatiei. „Va fi un summit extraordinar al G20, pe 12 octombrie,…

- SUA vor ridica restricțiile de calatorie cauzate de pandemia de COVID 19 pentru cei care vin din Marea Britanie, Uniunea Europeana, plus alte state, care sunt vaccinați cu ambele doze anti-coronavirus. Masura va intra in vigoare in noiembrie, a anunțat administrația Biden, informeaza The Guardian .…

- SUA și UE doresc, printr-un acord comun, sa elimine aproximativ o treime din emisiile globale de gaz metan. Cei doi actori internațional planuiesc sa realizeze acest lucru pana la finalul deceniului. Ba mai mult, pun presiuni și pe alte economii ale lumii sa le urmeze exemplul. Pactul Statelor Unite…

- In ultimele 28 de zile, in intreaga lume au fost contorizate 18 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus si 273.847 de decese asociate, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins, informeaza News.ro . Cu aceste noi 273.847 de decese, in total, la nivel global, peste 4,5 milioane de…

- Tractoarele romanești s-au impus atat in țara, cat și peste hotare.In 1965, tractorul romanesc caștiga medalia de aur la targul internațional din Germania de Est.Atat de mandri erau comuniștii de realizarile tractorului brașovean, incat l-au inscripționat pe timbre și bancnote.Doar tractorul romanesc…

