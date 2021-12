Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii romani din domeniul zootehnic se plang ca nu au primit ajutorul COVID de la Guvern. Situația este catastrofala, susțin reprezentanții lor. Membrii Asociației Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din Romania (ACEBOP) trag un semnal de alarma in legatura cu plata ajutorului…

- Papa a lansat vineri, la Assisi (centrul Italiei), un apel pentru a le fi ''redat cuvantul'' celor defavorizati cu prilejul unei scurte vizite in orasul Sfantului Francisc ocazionata de Ziua mondiala a saracilor, informeaza AFP. Ajuns in cursul diminetii, suveranul pontif, promotorul unei…

- Cifrele plaseaza Romania drept tara cu cea mai buna dinamica din Europa, una cu cele mai bune dinamici economice din lume, potrivit lui Marcel Ionescu-Heroiu, senior expert dezvoltare urbana la Banca Mondiala, care subliniaza ca anul acesta tara noastra a depasit, in premiera, Ungaria ca PIB pe cap…

- Gigantul chinez COSCO este pe cale sa-si extinda prezenta in Hamburg, un oras care se prezinta drept poarta de intrare a Chinei in Europa, dupa ce si-a cimentat controlul asupra portului grec Pireu. Chinezii isi deschid depozite in Polonia, dar si Ungaria si isi intensifica transportul feroviar…

- SOR: Gascanul Mister Blue a ajuns și in Romania. Mister Blue este un mascul de garlița mica (Anser erythropus) care a fost echipat, in mai 2018, cu un emițator satelitar pentru monitorizarea speciei de catre specialiștii de la BirdLife Norvegia. In acest an, in luna octombrie, gascanul a fost observat…

- Indonezia a redeschis joi insulele sale turistice pentru turisti din 19 tari, in contextul reducerii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza dpa. Cele 19 tari sint Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Japonia, Coreea de Sud, Noua Zeelanda,…

- Bruxellesul incearca sa exercite presiuni asupra Europei centrale, dar Uniunea Europeana insasi se afla sub o presiune in crestere si va trebui sa-si "reconsidere serios atitudinea" fata de aceasta regiune, a declarat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, intr-un interviu…

- Adriana Mureșan, 54 de ani, locuiește de 18 ani in Spania și in ultimii doi a reușit sa coaguleze cea mai mare rețea de voluntari romani din Europa, majoritatea șoferi de TIR. Romani care ajuta romani și nu numai. In acest timp au trimis pachete copiilor și batranilor din țara, au oferit cazare și masa…