Europa, în corzi. Vaccinare OBLIGATORIE și carantină Politicienii europeni discuta daca sa introduca obligativitatea vaccinarii impotriva Covid-19 pentru populatie, avand in vedere cresterea numarului de infectari si ratele scazute de vaccinare, transmite Reuters. Cativa membri ai blocului conservator german al cancelarului Angela Merkel au declarat duminica ca guvernele federale si de stat ar trebui sa introduca vaccinari obligatorii in curand, deoarece alte eforturi de a creste rata scazuta de inoculare a Germaniei, de doar 68%, au esuat, informeaza News.ro. ”Am ajuns la un punct in care trebuie sa spunem clar ca avem nevoie de vaccinare obligatorie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

