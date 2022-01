Europa iese din cămașa de forță fiscală Concret, politicienii se aliniaza pentru o slabire a regulilor de cheltuieli ale Uniunii Europene. Nu exista nicio indoiala ca 2022 va fi un an foarte important in dezbaterea economica a UE, un an plin de potențial și posibilitați – mai ales cand vine vorba de capacitatea blocului de a cheltui. Regula fiscala a UE – […] The post Europa iese din camașa de forța fiscala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O harta cu valul 5 COVID in Europa a devenit virala. Romania apare ca singura tara verde in avalansa de infectari care a cuprins statele Uniunii Europene. Practic, numarul cazurilor scade de la o zi la alta, iar incidenta a coborat sub unu la mia de locuitori. Este o exceptie daca ne uitam la ceea ce…

- Valabilitatea certificatului COVID ar putea fi limitata la 9 luni. Decizia Uniunii Europene Valabilitatea certificatului COVID ar putea fi limitata la 9 luni. Decizia Uniunii Europene Statele membre ale Uniunii Europene sunt așteptate pentru a cadea de acord sa limiteze la noua luni durata certificatelor…

- Certificatul Covid va fi valabil doar 9 luni pentru calatoriile in țarile Uniunii Europene, transmite Reuters. Comisia Europeana a propus aceasta masura in luna noiembrie, iar intre timp se discuta și despre restricțiile pentru calatorii din afara blocului comunitar. Comisia Europeana a propus in noiembrie…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), agenția Uniunii Europene pentru combaterea bolilor infecțioase, a anunțat joi ca in cateva luni varianta Omicron a coronavirusului ar putea fi responsabila de peste jumatate din toate cazurile de COVID-19 inregistrate in Europa, relateaza …

- Vaccinarea obligatorie este luata in calcul de Uniunea Europeana, ca reacție fața de raspandirea in Europa a noii tulpini de coronavirus, Omicron, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Ursula von der Leyen a lansat un apel la mobilizare și a declarat ca statele membre ale…

- Șeful diplomației Uniunii Europene urmeaza sa avertizeze blocul comunitar ca trebuie sa cada de acord asupra unei doctrine ambițioase, ca baza pentru posibile acțiuni militare comune, inclusiv o forța de criza care sa poata fi dislocata, potrivit fragmentelor dintr-un proiect consultat de Reuters.

- Luna octombrie marcheaza numaratoarea inversa pana cand romanii vor da ceasurile cu o ora inapoi. Acest lucru se va intampla in ultimul weekend al lunii și ar putea fi ultimul an in care s-ar face acest lucru. In noaptea de sambata spre duminica, intre 3 și 31 octombrie, romanii iși vor seta ceasurile…

- Dezvoltate cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, aceste proiecte sunt aduse la cunoștința cetațenilor din întreaga regiune de Nord-Vest a României, în perioada 25 octombrie - 25 noiembrie 2021, prin campania de informare intitulata „Europa în…