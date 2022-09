Stiri pe aceeasi tema

- Franta va intensifica iarna care vine schimburile de gaze si electricitate cu Spania si Germania, pentru a lucra reciproc la gestionarea energiei si a evita intreruperile de alimentare, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Piața energiei din Europa se afla intr-o criza excepționala, pe fondul reducerii importurilor din Rusia. Totodata, compania dispune de suficiente gaze naturale pentru acoperirea consumului din aceasta iarna, potrivit directorului general Engie, Catherine

- Ideea este ca nimeni nu trebuie sa inghețe la iarna, dar germanii trebuie sa iși schimbe comportamentul in privința energiei. Declarația a fost facuta de ministrul german al Economiei, in contextul in care Europa se confrunta cu spectrul raționalizarilor de gaz și curent. Soarta livrarilor de gaze din…

- Consumatorii romani, intreprinderile mici si mijlocii, serviciile sociale si industria critica nu vor fi afectate de eventuale masuri suplimentare pentru reducerea consumului de gaze naturale, informeaza Guvernul. Citește mai departe...

- Cele mai mari companii petroliere din Europa, Shell și TotalEnergies, au extins joi rascumpararile de acțiuni, dupa ce profiturile lor din al doilea trimestru au depașit profitul record din trimestrul precedent, datorita creșterii prețurilor la țiței, gaze și produse rafinate. Cota de referința a petrolului…

- Pentru a face fața consecințelor sociale și economice generate de creșterea continua a prețurilor la gaze naturale și produse petroliere, Guvernul a aprobat modificari la Planul național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice.

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, efectueaza joi o vizita la Moscova, unde urmeaza sa poarte discutii cu o serie de inalti oficiali rusi, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului ungar de Externe, Mate Paczolay, citat de MTI.

- Vicepremierul Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a sustinut, la B1 Tv, ca iarna urmatoare va fi, „poate cea mai grea iarna din ultimii 60 de ani pentru toata Europa”. Potrivit vicepremierului, rectificarea bugetara va avea loc „undeva la inceputul lunii august”.