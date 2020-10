Europa ia în calcul un nou lockdown. Cele mai dure restricții la nivel european Multe țari europene se confrunta in prezent cu o creștere alarmanta a numarului de infecții și de decese cauzate de noul coronavirus. Astfel, majoritatea statelor din UE au reintrodus restricții dure pentru a face fața celui de-al doilea val de COVID-19, luand in calcul revenirea la carantina totala.In timp ce Franța a impus vineri interzicerea cirulației pe timpul nopții, Spania a anunțat, duminica, ca instituie din nou starea de urgența, iar Italia a anunțat in aceeași zi noi restricții. Spania, din nou in starea de urgențaSpania continua sa lupte impotriva reapariției cazurilor de coronavirus… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

