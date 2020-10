Stiri pe aceeasi tema

- Europa este lovita in plin de valul doi de COVID-19 și se apropie de 8 milioane de cazuri de COVID-19. Numarul de teste pozitive a atins valori record in mai multe țari de pe batranul continent in ultimele zile. Franța a inregistrat doua zile la rand peste 40.000 de cazuri, iar Marea Britanie a avut…

- Numarul persoanelor care au decedat in urma infectarii cu noul coronavirus a depasit 200.000 in Uniunea Europeana si statele europene, potrivit statisticii furnizate duminica de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), transmite dpa.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de…

- Europa, care se confrunta cu al doilea val al pandemiei, a depasit pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus, conform unui bilant prezentat de AFP. In ultimele sapte zile, in Europa s-au raportat peste 8.000 de decese, cel mai dur bilant saptamanal de dupa jumatatea lunii mai. Dintre cele peste…

- Tot mai multe tari europene impun in aceste zile noi restrictii de circulatie ori masuri de carantina, in speranta de a stopa propagarea celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19: interdictiile de socializare din Marea Britanie, restrictiile de circulatie din Franta, inchiderea scolilor din Polonia…

- Peste tot in lume cazurile au crescut constant de-a lungul saptamanii chiar daca noile cazuri de infectii in cele mai afectate tari, precum India si Brazilia, au aratat semne de scadere. Varful focarului in Europa s-a mutat in Marea Britanie, Rusia, Spania si Franta, care au raportat cel putin peste…

- In ultimele 24 de ore, Italia a inregistrat 5.373 de noi cazuri de Covid. Anuntul a fost facut astazi de Ministrul Sanatații. Este pentru prima data cand țara a depașit pragul de 5.000 de cazuri intr-o singura zi din luna martie, potrivit Reuters. De asemenea, astazi, au fost raportate 28 de decese…

- Continentul european a doborat un record al numarului de cazuri de infectari cu coronavirus, intr-o singura zi raportand mai multe cazuri decat SUA, Brazilia, India, țarile care pana acum au raportat cele mai multe cazuri de imbolnaviri de la o zi la alta. Europa a raportat joi 96.996 de cazuri noi,…

- Europa a depașit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19. Rusia conduce topul tarilor cu cele mai multe infectari. Peste patru milioane de europeni au fost infectați pana acum cu noul coronavirus, anunța AFP pe Twitter. In total au fost inregistrate peste 4.006.077 cazuri in Europa, iar in topul…