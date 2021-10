Stiri pe aceeasi tema

- La finalul partidei in care CFR Cluj, campioana Romaniei, a invins-o pe Gaz Metan Mediaș, cu scorul de 2 - 1, Dan Petrescu s-a plans presei de programul incarcat al echipei sale. ”In decembrie jucam șase meciuri pana pe 18! Nicio echipa din lume nu joaca șase meciuri pana pe 18, nu pe 31!…

- Un consilier in domeniul energiei din SUA a avertizat ca „sunt in joc vieti ale oamenilor“ daca Europa intra in iarna cu rezerve reduse de gaze si cu pericolul livrarilor reduse de la exportatori, scrie Mediafax. Amos Hochstein, consilier principal pentru securitatea energetica al presedintelui…

- FRF a anunțat astazi programul partidelor din șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei. „Șocul” acestei faze, CSU Craiova - CFR Cluj, va avea loc joi, 23 septembrie, de la ora 21:30. Meciurile din 16-imile Cupei se vor disputa intr-o singura manșa, pe terenul echipei mai slab cotate. Partidele se…

- FIFA a decis in acest an, in luna mai, sa realizeze un studiu de fezabilitate legat de organizarea Cupei Mondiale odata la doi ani. Noul format al competiției ar viza atat intrecerea masculina, cat și cea feminina. Printre federațiile care sprijina deschis acest nou format se numara Bangladesh, Maldive,…

- Prefectul Silviu Iordache anunța demararea demersurilor pentru atragerea in județul Buzau a unuia dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa. AFV Beltrame Group cu sediul in Italia intenționeaza sa investeasca 300 de milioane de euro pentru a construi o fabrica eco-inteligenta…

- Qatar 2022, prima Cupa Mondiala din istorie disputata iarna, pune in dificultatea programul competițiilor interne și europene. Cea mai afectata competiție este Liga Campionilor, care va trebui sa-și modifice datele competiționale pentru sezonul 2022-2023. ...

- Liga secunda pleaca la drum pe 31 iulie cu 20 de echipe. Va fi un sezon interesant cu echipe bune si meciuri ce se anunta spectaculoase. Vezi mai jos programul complet al campionatului. Etapa 1 Ripensia Timișoara – Dunarea Calarași Unirea Dej – Unirea Slobozia CS Comunal Șelimbar – Dacia Unirea Braila…