Europa este tot mai inundată de cocaină din America de Sud Raportul lunar al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) arata ca Europa, la nivelul anului 2018, este inundata de cocaina. Concluziile au fost trase dupa confiscare a 181 tone de cocaina in 2018, cu 40 de tone mai mult decat in 2017. De asemenea, numarul confiscarilor a fost fara precedent, la 110.000. In același timp, nivelul de puritate al cocainei este in creștere, iar prețul de vanzare a ramas la fel. Conform datelor, 4,3 milioane europeni consuma cocaina, fiind al doilea cel mai popular drog dupa canabis. Principalii producatori de cocaina sunt Columbia, Bolivia și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

