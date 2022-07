Stiri pe aceeasi tema

- Sute de milioane de oameni din intreaga lume au fost sufocati miercuri de o caldura extrema, in timp ce valuri de caldura record au incendiat zone rurale din Europa, au parjolit SUA si au pus in alerta zeci de orase din China, scrie CNN.

- Regatul Unit a inregistrat marti un record istoric de temperatura - de 39,1°C - la sud de Londra, anunta Agentia meteorologica britanica Met Office, in timp ce canicula dogoreste in Europa, doborand precedentul record - de 38,7°C - inregistrat la 25 iulie 2019, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Europa devine un punct fierbinte al valurilor de caldura din acest sezon. Și mai avem de parcurs inca o luna jumatate de vara. Valori termice extreme se inregistreaza in aproape toate statele europene, din Spania pana in insulele britanice, raspandindu-se ulterior spre est. In Romania, varful acestei…

- Meteorologii au emis, in premiera, o alerta roșie de caldura extrema in condițiile in care estimeaza ca temperaturile vor atinge 40 de grade Celsius in unele zone din Marea Britanie, relateaza BBC . Avertizarea emisa de Met Office, serviciul național de meteorologie, vizeaza zona care include Londra,…

- Un nou val de caldura s-a instalat in Europa de Vest și va mai ține cateva zile, urmand sa se deplaseze catre centrul continentului. Miercuri au fost +46 C in Portugalia și 45 de grade in Spania. Vor fi peste 35 de grade și in Marea Britanie, iar unele prognoze spun ca ar putea fi depașit acolo și recordul…

- Batranul continent se pregateste pentru un nou val canicular. Temperaturile in creștere au pus stapanire pe unele parți ale Europei, care abia și-a revenit dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și in Regatul…

- Doar o zi ne desparte de un nou val de caldura, cu temperaturi spre 40 de grade. Vestul Europei este deja sub o cupola de foc, pentru a doua oara in aceasta vara. In Portugalia este stare de urgenta din cauza incendiilor devastatoare, iar Spania si Franta cauta solutii de urgența. Pentru perioada…

- Ne asteapta o saptamana de foc, cu temperaturi extreme. Valul de caldura, care a facut prapad in Europa, in special in Spania si in Franta, se indreapta acum spre Romania. Europa intreaga este naucita sub o cupola sau un dom de caldura, in forma literei grecești Omega, care se mișca de la vest la est.…