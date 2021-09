Europa energetică își taie craca de sub picioare Dezbaterile cu privire la inchiderea centralelor nucleare sunt o vaca de muls voturi pentru politicienii UE și pe placul activiștilor climatici. Franța, Germania, Spania și Belgia au in plan oprirea a 32 de reactoare nucleare, reprezentand 31,9 GW de capacitate electrica fara CO2, pana in 2035. Dar cu ce o inlocuiesc? Barajele hidro se potrivesc […] The post Europa energetica iși taie craca de sub picioare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

