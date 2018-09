Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat marti ca o ofensiva a Guvernului sirian in provincia Idlib ar insemna un risc umanitar si de securitate pentru Turcia, Europa si la nivel international, relateaza Wall Street Journal.

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat duminica acesta ca Europa nu a demonstrat inca faptul ca este dispusa sa "plateasca prețul" care trebuie platit daca ar sfida Washingtonul pentru salvarea acordului nuclear cu Republica Islamica.

- Ministrul de externe al Letoniei, Edgars Rinkevics, a declarat, în timpul unei conferințe de presa sustinute la Varșovia, ca Ucraina și Georgia se lupta pentru independența și securitatea Europei, aparând nu doar integritatea propriilor teritorii, ci și independența și securitatea Europei. …

- Franta impartaseste 'aceeasi viziune' asupra Europei cu noul guvern populist italian, a dat asigurari miercuri, la Roma, ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, relateaza AFP, preluata de Agerpres. 'Noi impartasim aceeasi viziune a constructiei europene, a zonei euro si a relatiilor comerciale',…

- 'Banalizam cuvantul 'masiv' in timp ce ar trebui 'sa evaluam lucrurile la adevarata lor valoare'', a declarat Josep Borrell in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau iordanian Ayman Safadi.Peste 600 de migranti africani au reusit sa intre joi din Maroc in enclava spaniola…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, il avertizeaza pe Donald Trump, inaintea intalnirii pe care acesta o va avea luni cu Vladimir Putin, sa nu negocieze in mod unilateral cu Rusia, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa. “Dialogul aduce claritate. Dar din sistemul de coordonare cu presedintele…

- Ministrul grec de Externe, Nikos Kotzias, si omologul sau macedonian Nikola Dimitrov, au semnat duminica un acord prin care numele fostei republici iugoslave devine "Republica Macedonia de Nord", potrivit Mediafax.ro.

- Presedintele Senatului Frantei, Gerard Larcher, a propus continuarea promovarii bicameralismului nu ca pe o nostalgie, ci ca o necesitate pentru democratie, in contextul in care constructia europeana nu i s-a parut niciodata atat de fragila ca in prezent, informeaza Agerpres."Cele doua camere…