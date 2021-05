Europa duce dorul turiștilor ruși: Lipsa lor a adus un deficit de zeci de miliarde de euro CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. In timp ce unele țari precum Grecia și Italia ridica treptat restricțiile de intrare pe teritoriul lor, a sosit timpul pentru un optimism prudent al profesioniștilor din domeniul turismului. Sectorul, devastat de consecințele pandemiei, spera la o imbunatațire a situatiei in aceasta vara. © Photo : предоставлено ЕТОАȘeful Asociației Europene a Turismului spune cand ar putea fi introduse pașapoartele COVIDPrintre vizitatorii cei mai așteptați in Europa sunt rusii. Pierderile din cauza absenței acestora se ridica la miliarde de dolari, relateaza Die Welt. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

