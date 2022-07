Europa, devastată de caniculă: 900 de morți în Spania și Portugalia Europa e cuprinsa de canicula. In Marea Britanie a fost convocata o reuniune de urgența a Cabinetului pentru a discuta despre primul cod roșu de „canicula extrema” din regat. In Franța, un parlamentar a descris vremea caniculara drept „iadul”. In Portugalia, premierul monitorizeaza incendiile de padure periculoase, informeaza Digi24. Temperaturile din Europa de Vest urmeaza sa depașeasca 40 de grade Celsius saptamana aceasta, iar Europa de Sud se lupta deja cu efectele valurilor de caldura, despre care oamenii de știința spun ca sunt rezultatul schimbarilor climatice. In țarile de la Marea Mediterana,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul aviatic a avut loc vineri seara, in apropiere de Vila Nova de Foz Coa, in regiunea Guarda (nord), provocand moartea pilotului, singura persoana de la bordul aeronavei, a anuntat protectia civila, transmite AFP, potrivit Agerpres .„In acest stadiu nu avem detalii despre ceea ce s-a intamplat”,…

- Rusia nu este ”intimidata” de anuntul presedintelui SUA, Joe Biden, privind o consolidare viitoare a prezentei militare americane in Europa pe fondul amenințarilor rusești, a transms miercuri ministrul rus adjunct al afacerilor externe, Serghei Riabkov, relateaza AFP, citata de Agerpres.”Cei care propun…

- Vestul Europei este afectat, zilele acestea, de un val de aer fierbinte african, sosit mult mai devreme fata de alti ani. La Biarritz, in sudul Frantei, s-au inregistrat aproape 43 de grade Celsius, un nou record. In Spania, temperaturile au fost si mai mari, fiind si aici emise alerte de tip cod…

- Mezzosoprana Iulia Buciuceanu, prim solista a Operei Romane din Bucuresti in perioada 1952 – 1983, a murit sambata, 18 iunie, anunta Ministerul Culturii, citand un comunicat al Operei Romane din Bucuresti. „O zi neagra pentru cultura romaneasca… Odihna vesnica, Iulia Buciuceanu!”, transmite Ministerul…

- Principalele sapte tari industrializate ale lumii (G7) au condamnat luni Coreea de Nord dupa cel mai recent test cu rachete balistice intercontinentale efectuat de aceasta si le-au cerut statelor membre ale Natiunilor Unite sa denunte actiunile Phenianului, informeaza Reuters si Kyodo. ''Suntem extrem…

- Originara din Africa de Vest, variola maimuței a inceput sa apara in ultima saptamana in țarile europene precum Italia, Belgia, Germania, Franța sau Spania. In Romania nu exista momentan ingrijorari, iar medicii ne explica ce presupune aceasta afecțiune.

- Prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita de lucru in Romania, a fost primit, joi dimineata, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca. Costa si Ciuca au programata o intrevedere tete-a-tete, urmata de discutii in plenul celor doua delegatii. Ulterior, ei vor participa…

- O criza economica la nivel mondial este inevitabila, iar tot mai mulți analiști spun ca deja ne am intrat intr-o perioada de recesiune, mai ales ca inflația este la nivel maxim in SUA, Marea Britanie, și chiar Romania. Fondul Monetar Internațional spune deja ca razboiul inseamna ca iși va reduce previziunile…