Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Statele Unite singure au peste 9 milioane de cazuri, cu o epidemie care se accelereaza rapid. In timp ce Europa a inregistrat primele 5 milioane de cazuri de COVID-19 in aproape noua luni, urmatoarele 5 milioane de cazuri au fost raportate in putin mai mult de o luna, potrivit unei analize Reuters, citata de Agerpres. Avand…