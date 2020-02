Europa de Nord, „măturată” de furtuna Ciara. Case inundate, fără electricitate, zboruri anulate Vantul a atins deja o viteza de 130 de km pe ora in zonele afectate, potrivit Euronews. Furtuna Ciara a adus in Irlanda și Marea Britanie ploi torențiale și vant puternic, care la rafala a ajuns la 145 de kilometri pe ora. Valuri uriașe au inundat zonele de coasta. Mai multe rauri s-au revarsat in Anglia și Țara Galilor, dupa ce intr-o singura zi a plouat cat intr-o luna.Traficul aerian din Regat a fost complet dat peste cap dupa ce sute de curse au fost anulate sau au avut intarzieri. Au fost afectate și traficul rutier și cel feroviar.Toate trenurile catre Liverpool au fost anulate.In Germania,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Ciara a lovit Marea Britanie, Irlanda, Belgia, Olanda și Germania (unde este denumita Sabine) cu vanturi puternice de intensitatea unui uragan și inundații, mii de gospodarii fiind afectate, in timp ce zborurile și cursele maritime au fost anulate, orarul trenurilor au fost dat peste cap, iar…

- Aproximativ 180 de zboruri catre si dinspre aeroportul din Frankfurt au fost anulate, duminica. Se asteapta intreruperi severe in transportul pe calea ferata, dupa ce operatorul feroviar Deutsche Bahn a anuntat ca va suspenda toate calatoriile pe distante lungi, relateaza Reuters.

- Cu viteze de 75 de mile pe ora sunt așteptate vanturi și ploi abundente in Germania de Vest incepand de duminica dupa-amiaza pana luni. Se așteapta o intrerupere pe scara larga pe aeroporturile germane și in rețeaua de trenuri naționale. Ploile puternice au inceput sa cada in Insulele Britanice, deoarece…

- Orasul Wuhan din centrul Chinei, care se confrunta cu un focar de pneumonie provocata de un virus nou, a anuntat ca va suspenda joi transportul public si va inchide aeroportul si garile pentru plecari, cerandu-le totodata locuitorilor sa nu paraseasca orasul fara motive specifice, informeaza Xinhua.

- Serbia si Kosovo au convenit luni reluarea zborurilor comerciale directe intre Belgrad si Pristina, dupa doua decenii de intrerupere, in cadrul unui acord mediat de SUA vizand impulsionarea normalizarii relatiilor intre cele doua parti, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Zborurile directe…

- O instanța a interzis joi serviciile Uber in Germania, susținand ca firma americana nu dispune de licențierea necesara pentru a oferi servicii de transport de calatori folosind mașini de inchiriat, potrit Mediafax.Verdictul este un alt pas inapoi pentru companie, dupa ce și-a pierdut licența…

- Ceața afecteaza traficul aerian din zona Clujului, sunt semnalate mai multe întârzieri, dar și anulari de zboruri. Astfel, au întârziere avioanele care trebuie sa aterizeze și care vin de la București, Bologna, Beauvais, Luton și Birmingham. De asemenea,…

- Traficul rutier se desfașoara in conditii de ceata, vizibilitatea fiind redusa pe mai multe drumuri din țara, avertizeaza Infotrafic. Șase județe sunt sub cod galben de ceața și burnița. De asemenea, Bara Sulina a fost inchisa din cauza vantului puternic.Citește și: Și daca am avut cel mai…