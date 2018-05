Stiri pe aceeasi tema

- Romania a anuntat saptamana trecuta ca va prezenta strategia pentru adoptarea monedei unice pana la sfarsitul anului, alaturandu-se in acest fel Bulgariei si Croatiei in cautarea unei cai de a adera la blocul monetar.Acest lucru ar putea ajuta natiunile balcanice sa ramana aproape de nucleul…

- Dat fiind valul de alegeri in tari precum Ungaria, Cehia, Polonia si Slovenia, Europa Centrala si de Est trece printr-o perioada de schimbari majore pe fondul cresterii economice, care este inca una consistenta. Indicele de risc politic al Coface ilustreaza o situatie complexa in intreaga regiune.

- In perioada 17-19 aprilie a.c., Senatul Romaniei gazduiește Primul Summit Parlamentar al Formatului București (B9), eveniment organizat la inițiativa comuna a președintelui Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, și a mareșalului Senatului Republicii Polone, Stanislaw Karczewski. La Summit participa delegațiile…

- In a doua zi a Sarbatorilor Pascale, The Humans, reprezentantii Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, vor decola spre Tel Aviv, pentru a promova piesa “Goodbye” in cadrul evenimentului "Israel Calling 2018". Cea de-a treia editie a show-ului din Tara Sfanta dedicat Eurovision Song Contest se va…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania a avut o diferenta de 5,2%, urmata de Italia (5,3%), Luxemburg (5,5%), Belgia (6,1%) si Polonia (7,2%).Cele mai mari diferente au fost inregistrate in Estonia (25,3%), Cehia (21,8%), Germania (21,5%), Marea Britanie (21%) si Austria…

- Premierul Pavel Filip a vizitat astazi Expoziția internaționala specializata de vinuri „Expovin Moldova 2018”. Evenimentul a reunit peste 90 de vinificatori din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Georgia, Belarus, Azerbaidjan, Cehia, Slovacia, Ungaria, Italia, Spania și Canada.