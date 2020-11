Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au devenit prima natiune care a depasit pragul de 10 milioane de infectii cu noul coronavirus de la inceperea pandemiei, conform unui bilant realizat duminica de Reuters, pe masura ce al treilea val de cazuri de COVID-19 se extinde in intreaga tara, scrie agerpres.ro. Punctul de referinta…

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamini, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atit America Latina, cit si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Statele Unite singure au…

- Marea Britanie a depasit un milion de cazuri de nou coronavirus, cu 1.011.660 de cazuri depistate, a anuntat guvernul, simbata, cu putin timp inainte de o conferinta de presa a premierului Boris Johnson pentru a dezvalui strategia sa de combatere a bolii, transmite Agerpres. In ultimele 24 de ore, au…

- India a depasit 8 ​​milioane de cazuri de coronavirus, conform Guvernului indian. Tara asiatica este a doua cea mai afectata de pandemie dupa Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri, transmite Știri.md cu referire la Mediafax.ro. India are, de asemenea, un total de peste 120.000 de decese atribuite…

- India a depașit opt ​​milioane de infectari cu noul coronavirus. Țara asiatica este a doua cea mai afectata de pandemie dupa Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri.Citește și: Adriana Saftoiu PULVERIZEAZA listele PNL: Oameni fara cultura minimala, dar au știut sa vorbeasca cu paltonul…

- Statele Unite ale Americii (SUA), țara cu cele mai multe cazuri confirmate de COVID-19, a depașit pragul de 7,8 milioane infectari și a ajuns la peste 217.000 decese, conform datelor Worldometer.com. In ultimele 24 de ore, in SUA au fost inregistrate 53.668 noi infectari și au fost confirmate 938 de…

- Bilantul global al pandemiei a depasit 28 de milioane de cazuri confirmate si 908 mii de decese din cauza noului coronavirus. Statele Unite continua sa fie tara cea mai afectata, iar America Latina a trecut de pragul de 8 milioane de infectari. Aproape 6,4 milioane de americani au fost infectati cu…

- Bilantul global al pandemiei se apropie de 25 de milioane de infectari si a depasit 842 de mii de morti. Cele doua continente americane sunt regiunile cele mai afectate de pandemie, dar raspandirea virusului s-a accelerat in unele zone din Asia si Europa. Aproape un sfert din numarul global de infectari…