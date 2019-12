Europa da directia in combaterea schimbarilor climatice Banca Europeana de Investitii (BEI) si-a lansat pe 14 noiembrie 2019 strategia privind combaterea schimbarilor climatice. Responsabilul sectorului energetic si Vicepresedintele BEI, Andrew McDowell a subliniat ca: "Emisiile de carbon din industria energetica globala au atins un nou record in 2018.



Trebuie sa actionam urgent pentru a contracara aceasta tendinta. Politica ambitioasa de creditare a BEI adoptata astazi este o etapa esentiala in lupta impotriva incalzirii globale.



Viitoarea finantare va accelera inovarea energetica curata, eficienta energetica si sursele regenerabile…

Sursa articol si foto: business24.ro

