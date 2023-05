Europa cumpără prea multe haine. Măsuri pentru reducerea consumului de textile Deputații europeni din Comisia pentru mediu au adoptat un set de recomandari privind masurile pe care ar trebui sa le ia UE cu privire la consumul excesiv de haine și deșeurile produse de industria textila. Printre masurile propuse se numara introducerea unui pașaport digital pentru textile, care va furniza consumatorilor informații despre intregul lanț de aprovizionare și materialele utilizate, precum și informații privind aspecte sociale și de munca. Totodata, magazinele și producatorii nu vor mai putea distruge hainele nevandute, iar consumatorii vor fi asigurați cu o garanție privind durabilitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

