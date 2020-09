Stiri pe aceeasi tema

- Avalanșa de noi cazuri COVID in Europa. Ungaria a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost depistate 718 persoane infectate cu noul virus. Cehia a inregistrat un numar record de imbolnaviri - 1382, cele mai multe de la inceputul pandemiei.

- Ungaria a anuntat miercuri ca a inregistrat 365 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar de infectari zilnice de pana acum, in conditiile in care oamenii se intorc din vacante si incepe noul an scolar, relateaza Reuters, citat de digi24.ro.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel ca, in ultimele 24 de ore, Romania a inregistrat 1.504 de noi cazuri cu COVID-19, 38 de decese și 492 de persoane internate pe secția de Terapie Intensiva.

- India a raportat joi, pentru ultimele 24 de ore, un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar totalul a depasit 2,84 de milioane, potrivit autoritatilor citate de Reuters.Citește și: Lista lui Firea: Cine sunt ceilalți candidați, pe langa VIP-uri, pe lista pentru Consiliul…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Romania inregistreaza un nedorit record in lupta cu pandemia de coronavirus: in ultimele 24 de ore au fost raportate 698 de cazuri noi de imbolnavire. Bilantul total al celor confirmati pozitiv cu noul coronavirus a depasit 32 de mii, iar cel al deceselor e de aproape 1900.

- SUA au inregistrat vineri 45.242 de noi contaminari. Universitatea Johns Hopkins a raportat, pentru acelasi interval, aproximativ 40.000 de cazuri noi. Noul varf vine dupa ce in mai multe state au fost descoperite focare importante si aici autoritatile au renuntat, momentan, la relaxarea masurilor.…

- Ucraina a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar record de cazuri noi de COVID-19, precum si de decese cauzate de infectia cu noul tip de coronavirus a scris, miercuri, agentia RBC, citata de agenția RADOR.Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 758 de cazuri noi si 31 de decese, bilantul…