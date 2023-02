Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au scazut joi dimineata sub 50 euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data in ultimele 17 luni, in urma diminuarii temerilor privind criza energetica in regiune, transmite Bloomberg. Preturile au scazut cu peste 80% fata de varful din…

- Preturile gazelor naturale au scazut in aceasta saptamana in Europa la niveluri nemaivazute de inainte de invazia Rusiei in Ucraina, transmite CNBC, citat de news.ro. Contractele futures pentru gaze naturale pe termen de o luna, pe Title Transfer Facility din Olanda, contractul de referinta in Europa,…

- Contractele futures pentru gaze naturale pe termen de o luna, pe Title Transfer Facility din Olanda, contractul de referinta in Europa, au scazut in ultimele saptamani pana la sub 77 de euro (81,91 dolari) pe megawat ora, un nivel nemaivazut din februarie – inainte de inceperea razboiului din Ucraina.…

- Prețurile gazelor naturale europene au scazut miercuri la cele mai scazute niveluri din februarie, deoarece temperaturile blande de iarna, cererea scazuta sezonier și livrarile abundente au contribuit la retragerea referințelor de gaz la niveluri nemaivazute de inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut miercuri cu 9%, sub 100 euro pentru un Megawatt-ora, si se indreapta spre a patra zi de declin, deoarece importurile aproape record de gaze naturale lichefiate (GNL) si stocurile mai mari decat in mod obisnuit au atenuat

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Decizia UE de a plafona prețurile la gazele naturale amenința aprovizionarea regiunii și ar putea intensifica criza energetica, potrivit Goldman Sachs. Europa ar putea deveni vulnerabila din cauza aprovizionarii insuficiente Statele europene au ajuns saptamana aceasta la…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut cu 9%, in urma majorarii importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL), chiar daca regiunea se confrunta cu temperaturi scazute, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut puternic joi dimineata, in conditiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti, scrie agenția…