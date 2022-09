Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala a Turciei a justificat reducerea surprinzatoare a dobanzii de politica monetara citand indiciile continue privind incetinirea economiei in trimestrul trei, din cauza declinului cererii externe, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Comitetul de politica monetara de la Banca Turciei, condus…

- Autoritațile din Germania spun ca problema reparațiilor din al Doilea Razboi Mondial este inchisa dupa ce Polonia a anunțat ca va cere despagubiri in mod oficial, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pe masura ce mii de pești morți se apropiau de malurile raului Oder din vestul Poloniei, localnicii au realizat ca un dezastru ecologic care a inceput la sfarșitul lunii iulie in sud-vestul țarii se indrepta spre Marea Baltica. In timp ce locuitorii din Widuchowa cautau unelte pentru a scoate peștii…

- Vladimir Putin escaladeaza tensiunile cu Occidentul, dupa ce a hotarat sa trimita avioane de razboi MIG, dotate cu rachete hipersonice Kinzhal, chiar in inima Europei, in apropierea granitelor Poloniei si Lituaniei, in enclava Kaliningrad, care apartine Moscovei. Ministerul rus al Apararii a anuntat…

- Semnele incetinirii cresterii economiei au afectat miercuri evolutiile monedelor si actiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE), transmite Reuters. In Ungaria, forintul a scazut pentru a treia sesiune consecutiv si s-a depreciat cu 0,9% fata de euro, in timp ce zlotul polonez a scazut cu 0,7%, fiind…

- Perchezitia facuta luni de agenții FBI la reședința din Florida a lui Donad Trump este doar una dintre numeroasele anchete cu care se confrunta fostul președinte SUA in perioada in care a fost in functie si se ocupa cu afaceri. Autoritațile americane incearca sa faca lumina in mai multe dosare judiciare,…

- Grupul TUI, unul dintre cei mai mari operatori de turism din lume, se asteapta in 2022 la cel mai ridicat nivel al cererii pentru Grecia inregistrat vreodata, a afirmat duminica directorul de comunicare, Aage Duenhaupt, pentru agentia elena de presa, transmite Reuters. Turismul este responsabil pentru…

- Banci poloneze vor fi impozitate mai mult daca nu ofera clientilor dobanzi mai ridicate la depozitele lor, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS), cea mai importanta formatiune din cadrul coalitiei de guvernare din Polonia, sporind presiunile guvernamentale…