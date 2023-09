Europa cea unită rămâne fără parale! In ultimii trei ani UE și-a sporit cheltuielile in incercarea de a se transforma in puterea fiscala pe care cei mai infocați susținatori ai sai și-au dorit-o dintotdeauna. Exista insa o capcana: se pare ca a ignorat modul in care va plati pentru toate acestea. Saptamana trecuta au izbucnit lupte aprige in legatura cu unele […] The post Europa cea unita ramane fara parale! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a lucrat marți cu companiile aeriene pentru a se asigura ca pasagerii blocați in aeroporturile din intreaga Europa pot ajunge acasa dupa ce o defecțiune a sistemului de control al traficului aerian a cauzat perturbari pe scara larga ale zborurilor, care se preconizeaza ca vor dura…

- Gestul admirabil al comunitații romanilor din Diaspora nu a intarziat sa apara: aceștia au mobilizat resurse și bunavoința pentru a sprijini familiile pompierilor raniți și transferați in strainatate, in urma tragicului eveniment din Crevedia. Mesajele de sprijin și ajutor au inceput sa circule pe grupurile…

- Forțele Terestre ale Statelor Unite (US Army) au anunțat ca organizeaza, in perioada 28 august – 8 septembrie 2023, un exercițiu militar in Germania, Polonia și Romania, denumit Arcane Thunder 23, exercițiu in cadrul caruia urmeaza a fi testate cele mai noi tehnologii militare. Exercițiul Arcane Thunder…

- Berlinul a convenit cu producatorul american de cipuri subventii in valoare de aproape 10 miliarde de euro, a spus o persoana familiarizata cu problema, mai mult decat cele 6,8 miliarde de euro pe care le-a oferit initial companiei Intel pentru a construi doua facilitati de varf in orasul din estul…

- Romania infrunta astazi Elveția, in etapa a patra a preliminariilor pentru Euro 2024. O ocazie buna sa ne masuram forțele cu favorita principala la caștigarea grupei, o echipa ajunsa intre timp printre cele mai puternice din Europa. Elveția - Romania se joaca de la 21:45, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și…

- Dmitri Peskov, secretarul de presa al dictatorului rus, a declarat ca sarcina țarii agresoare cu privire la așa-numita “demilitarizare” a Ucrainei ar fi fost in mare parte indeplinita. Peskov intr-un interviu pentru RT Arabic, potrivit agenției de presa de propaganda TASS. “Intr-adevar, Ucraina a fost…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, decedat luni la varsta de 86 de ani in urma unei leucemii cronice, a incercat sa schimbe Europa, dar a esuat in fata Bruxellesului, a afirmat premierul ungar Viktor Orban intr-un interviu acordat publicatiei italiene Libero, in marja funeraliilor, conform MTI,…

- Europenii de stinga inca incearca sa dezvolte o alternativa sigura la logica conflictului geopolitic și a militarizarii. O astfel de opinie a exprimat intr-un interviu acordat portalului eNews deputatul Parlamentului Germaniei din partea Partidului de stinga, deputatul PACE, Andrei Hunko, relateaza…