Europa, ''asediată'' de COVID-19! Ţara care a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de la începutul pandemiei Numarul cazurilor de coronavirus este in crestere in majoritatea tarilor din Europa. Franta a inregistrat aproape 19.000 de infectari in ultimele 24 de ore, iar Germania a avut ieri un salt de 4.000 de cazuri fata de ziua precedenta. Și Bulgaria a raportat un record: 437 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in 24 de ore, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei, iar Ucraina a inregistrat peste 5.000 de cazuri in ultima zi Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

