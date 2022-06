Europa ar putea reveni la folosirea cărbunelui pentru obţinerea energiei, în condiţiile în care Rusia reduce livrările de gaze Germania, Italia, Austria si Tarile de Jos au semnalat ca centralele pe carbune ar putea ajuta la trecerea continentului printr-o criza care a dus la cresterea preturilor gazelor si a ingreunat eforturile factorilor de decizie politica care trebuie sa ia masuri de combatere a inflatiei. Guvernul olandez a declarat luni ca va elimina limitarea productiei la centralele energetice pe carbune si va activa prima faza a unui plan de criza energetica. Danemarca a initiat, de asemenea, primul pas al unui plan de urgenta a gazelor, din cauza incertitudinii livrarilor Rusiei. Italia s-a apropiat de declararea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

