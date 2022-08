Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) a demarat discutiile preliminare cu compania americana SpaceX, controlata de miliardarul Elon Musk, pentru utilizarea rachetelor sale, dupa ce conflictul din Ucraina a blocat accesul Occidentului la rachetele rusesti Soyuz, transmite Reuters.

- Ministerul de Externe rus a criticat joi SUA si Marea Britanie pentru ajutorul acordat Ucrainei in instruirea fortelor armate ale acesteia, calificand acest sprijin drept parte a ‘razboiului hibrid’ dus de tarile NATO impotriva Rusiei, transmite Reuters. SUA au pus la dispozitia Ucrainei instructori…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a plecat de la summitul G20, sarind peste sesiunile planificate pentru vineri dupa-amiaza, precum si peste dineul oficial de vineri seara. Lavrov furios, a transmis ca ”nu va alerga” dupa Washington pentru negocieri, dupa ce omologul sau american,…

- Twitter va incepe sa plaseze avertismente peste continuturile inselatoare cu privire la conflictul din Ucraina si va limita propagarea afirmatiilor dezmintite de grupurile umanitare sau de alte surse credibile, a anuntat joi compania de socializare, transmite Reuters. Intensificarea dezinformarii in…

- Marți, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca este imposibil ca unele state europene sa renunțe rapid la petrolul rusesc, așa cum propune Uniunea Europeana, transmite Reuters . Statele membre UE negociaza un embargo propus asupra țițeiului din Rusia, dupa ce aceasta a invadat Ucraina, insa,…