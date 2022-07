Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a coborat sase locuri fata de luna martie si se afla pe pozitia a 54-a in clasamentul publicat joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Regresul tricolorilor vine dupa rezultatele inregistrate in luna iunie, in Liga Natiunilor, o victorie (1-0 cu Finlanda) si trei esecuri…

- Se apropie sezonul vacanțelor, iar mulți romani se pregatesc in aceasta perioada pentru concediu. Dupa mai bine de doi ani de pandemie, unele țari au ridicat o mare parte din restricții. In multe state europene se menține insa obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in…

- Țarile din UE care mențin restricțiile COVID. Condiții de calatorie in Spania, Italia, Turcia, Germania, Cipru, Franța și altele In mai multe state europene, autoritațile naționale mențin obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in țara, document care atesta vaccinarea,…

- Numarul de cazuri de variola maimutei confirmate la nivel mondial a ajuns la 219 in afara tarilor in care boala este endemica, potrivit unui raport publicat de Centrul European pentru Preventia si Controlul Bolilor (ECDC). Conform raportului epidemiologic publicat miercuri seara de ECDC, 19 tari in…

- Ministerul Sanatații din Romania a anunțat, luni, ca diagnosticul de variola maimuței pentru cetațeanul roman care a fost internat intr-un spital din Atena a fost infirmat. De asemenea, reprezentanții ministerului au mai transmis ca pacientul a fost deja externat. Romanul in varsta de 29 de ani din…

- Belgia a devenit prima țara care a introdus o carantina obligatorie de 21 de zile pentru pacienții cu variola maimuței, dupa ce a raportat patru cazuri de boala in ultima saptamana. Autoritațile sanitare belgiene au luat decizia vineri, potrivit presei belgiene . Cazurile de contact cu variola maimuței…

- O persoana din Suedia a fost confirmata cu variola maimuței, au declarat joi autoritațile sanitare, in urma unor cazuri similare din Europa și America de Nord, informeaza Antena3 . Boala rara se manifesta de obicei prin febra, dureri musculare, ganglioni limfatici umflați, frisoane, epuizare și o erupție…