Europa ajută Ucraina: 4 miliarde de euro suplimentar Banca Europeana de Investitii (BEI), Banca Uniunii Europene, a anuntat un program in valoare de 4 miliarde de euro pentru 2022 si 2023, care sa ajute orasele si regiunile din statele membre ale UE sa raspunda nevoilor urgente de investitii si sa faca fata provocarilor de a primi si integra refugiatii de razboi din Ucraina. ”Noul program BEI, care asteapta aprobarea Consiliului de administratie al BEI, are ca scop sa finanteze dezvoltarea infrastructurii sociale cheie pentru oferirea de servicii publice refugiatilor, inclusiv locuinte, scoli, spitale si gradinite. Sprijinul financiar va fi completat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Noul program BEI, care asteapta aprobarea Consiliului de administratie al BEI, are ca scop sa finanteze dezvoltarea infrastructurii sociale cheie pentru oferirea de servicii publice refugiatilor, inclusiv locuinte, scoli, spitale si gradinite. Sprijinul financiar va fi completat cu sprijin consultativ,…

- Comisia Europeana prezinta acțiuni prin care ajuta statele membre sa raspunda nevoilor persoanelor care fug din calea razboiului impotriva Ucrainei și a populației ucrainene. In cele patru saptamani de la invazia militara neprovocata și nejustificata a Rusiei in Ucraina, au sosit in UE aproximativ 3,5…

- Comisia Europeana va inainta marti propuneri pentru a scapa cat mai repede tarile din UE de dependenta energetica fata de Rusia, a anuntat luni presedinta CE, Ursula von der Leyen, in timp ce cancelarul german Olaf Scholz a atras atentia ca, pentru moment, importurile de energie fosila din Rusia sunt…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana chiar în timpul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus. Zelenskiy a declarat luni ca țara ar trebui sa fie primita în Uniunea Europeana în procedura de urgența. Ulterior,…

- Președintele CE, Ursula von der Leyen a anunțat masuril pe care UE le impune impotriva Rusiei, care nu pare ca are in plan sa opreasca razboiul prea curand. Astfel, pare a fi finalul financiar al Rusiei , in contextul in care o mare parte dintre banci vor fi blocate, pe cand altele vor fi eliminate…

- Uniunea Europeana a condamnat in termeni duri, joi dimineata, atacul armatei ruse asupra Ucrainei si a avertizat ca presedintele Vladimir Putin va fi tras la raspundere. „Condamnam vehement atacul nejustificat al Rusiei asupra Ucrainei. In aceste ore intunecate, gandurile noastre sunt la Ucraina, la…

- Reuniunea de urgența a Consiliului de Securitate al ONU se desfașoara la New York. Ambasadorul Stetelor Unite ale Americii la ONU a condamnat recunoașterea independenței celor doua teritorii separatiste din estul Ucrainei avertizand ca urmarile for fi teribile in Ucraina, Europa și

- Comisia Europeana (CE) a anuntat luni ca vrea sa-si consolideze sustinerea financiara a Ucrainei cu 1,2 miliarde de euro, cu scopul de a o ajuta sa faca nevoilor legate de confloictul in curs cu Rusia. Este un nou ”pachet de ajutoare de urgenta” – care este necesar sa fie validat de catre Parlamentul…