- Greva de 24 de ore a pilotilor Ryanair este in desfasurare in Europa, fiind afectati aproximativ 55.000 de pasageri in cea mai severa miscare de protest din istoria de 33 de ani a companiei irlandeze low-cost, transmit Deutsche Welle, DPA si Reuters. Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair,…

- Aproximativ 400 de piloti ai companiei vor intra in greva, Vineri dimineata, afectand programul de zboruri. sindicatele Vereinigung Cockpit isi cer scuze fata de pasageri si dau vina pe manageri. Acestia, la randul lor, afirma ca aceasta masura nu este necesara si promit sa anuleze greava,…

- Pilotii Ryanair din Germania intentioneaza sa declanseze o miscare de protest in data de 10 august, alaturandu-se astfel actiunilor deja planificate in Irlanda, Suedia si Belgia, transmite Reuters. Deja operatorul aerian irlandez a anulat 6% din cele peste 2.400 de zboruri planificate pentru vineri…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat miercuri ca va anula peste 12% din zboruri din cauza grevei pilotilor, programata in perioada 25-26 iulie. Vor fi afectaţi aproape 50.000 de clienţi care călătoresc din şi spre Spania, Portugalia şi…

- In Italia, personalul navigant va fi in greva in ziua de 25 iulie, in timp ce angajatii din Spania, Portugalia si Belgia vor protesta in perioada 25-26 iulie, au anuntat sindicatele CNE/LBC (Belgia), SITCPLA si USO (Spania), SNPVAC (Portugalia) si Ultrasporti (Italia). Acestea sustin ca si pilotii…