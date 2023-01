Europa a stabilit un set de recomandări privind verificările COVID la călătorii din China Oficiali europeni pentru managementul crizelor au recomandat controale de calatorie pentru persoanele care vin din China, unde numarul infectarilor COVID a explodat, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Calatorii din China care vor sosi in Marea Britanie saptamana viitoare nu vor fi supuși la sosire la testele obligatorii de COVID-19, a anunțat luni ziarul britanic "The Independent", citat de Rador.

Cel putin 65.000 de persoane i-au adus un ultim omagiu Papei emerit Benedict al XVI-lea, in prima zi dupa ce sicriul a fost depus la Vatican, in Bazilica Sf. Petru, informeaza Rador.

Franța a cerut duminica statelor membre ale Uniunii Europene sa testeze calatorii chinezi pentru COVID, dupa ce Parisul a decis sa faca acest lucru pe fondul unui nou focar care se raspandește in China, anunța Rador.

Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat ca restricțiile de calatorie pe care unele țari le-au instituit deja ca raspuns la creșterea numarului de infecții Covid din China sunt de ințeles, anunța Rador.

Comisia Nationala pentru Sanatate a Chinei a comunicat ca nu va mai publica numere zilnice de cazuri de coronavirus. Astfel de date au fost publicate in ultimii trei ani, anunța Rador.

Unul dintre expertii in sanatate din China a avertizat ca, in urma deciziei guvernului de a relaxa restrictiile impuse in cadrul politicii de zero COVID ar putea duce la o crestere semnificativa a numarului de noi cazuri de infectie cu coronavirus, relateaza Rador.

Elvetia se confrunta cu o penurie de medicamente, din cauza problemelor lantului de aprovizionare provocate de restrictiile pentru Covid-19 din China si a razboiului din Europa, a declarat asociatia farmacistilor din tara, transmite Reuters.

China va persevera in abordarea sa de „suprimare dinamica" a cazurilor de COVID-19 de indata ce acestea vor aparea, au declarat sambata oficialii din domeniul sanatații, informeaza Reuters, citata de Rador.