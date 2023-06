Europa a rămas în urma SUA – și decalajul crește Razboiul din Ucraina a revigorat alianța transatlantica. Dar relația dintre SUA și aliații sai europeni este din ce in ce mai dezechilibrata. In prezent, economia SUA este considerabil mai bogata și mai dinamica decat cea a UE sau a Marii Britanii – iar decalajul este in creștere. Acest lucru va avea un impact care va […] The post Europa a ramas in urma SUA - și decalajul crește first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Razboiul din Ucraina a reactivat alianta transatlantica, dar relatia dintre Statele Unite si partenerii europeni este din ce in ce mai dezechilibrata, Europa ramanand in urma, cu un decalaj care se accentueaza, comenteaza cotidianul Financial Times.

