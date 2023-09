Stiri pe aceeasi tema

- Firma de videoclipuri scurte detinuta de chinezi, care in ultimii ani a crescut rapid in popularitate in randul adolescentilor din intreaga lume, a incalcat o serie de legi ale UE privind confidentialitatea, in perioada 31 iulie 2020 si 31 decembrie 2020, a precizat Comisarul pentru Protectia Datelor…

- Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a numit miercuri sase ”gardieni”, respectiv companii care au o cifra de afaceri anuala de peste 7,5 miliarde de euro (8 miliarde de dolari) sau 45 de milioane de utilizatori activi lunar in interiorul blocului. Aceste companii sunt Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft,…

- In temeiul Regulamentului privind piețele digitale EN•••(DMA), Comisia Europeana a desemnat astazi, pentru prima data, șase controlori de acces, și anume Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta și Microsoft. In total, au fost desemnate 22 de servicii de platforma esențiale furnizate de controlorii…

- Ferrovie dello Stato Italiane (FS), operatorul național al rețelei feroviare italiene, intenționeaza sa lanseze trenuri de mare viteza intre mai multe orașe europene importante, relateaza Financial Times. Proiectul operatorului italian vizeaza Amsterdam, Barcelona, Bruxelles, Paris și, intr-o perspectiva…

- Uniunea Europeana analizeaza restrictiile privind investitiile in noi tehnologii impuse de Statele Unite ale Americii impotriva Chinei si ar putea actiona in coordonare cu Washingtonul prin actiuni similare, anunta Comisia Europeana.

- Spotify urmeaza sa anunte scumpirea abonamentelor saptamana viitoare, scrie The Wall Street Journal. Scumpirea va fi operata prima oara in Statele Unite ale Americii. In loc de 10 dolari, Spotify Premium va costa 11 dolari in Statele Unite. Pe langa faptul ca nu este o scumpire mare, este si prima scumpire…