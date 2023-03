Europa a pierdut bătălia digitală Europa nu mai este un model de urmat in lumea digitala, deoarece nu construiește o infrastructura digitala, a avertizat Borje Ekholm, președintele și CEO-ul producatorului suedez de echipamente pentru telecomunicații Ericsson. Ekholm subliniaza ca piața digitala din SUA are “performanțe fundamentale mult mai bune decat cea europeana”, iar firmele europene vor fi “absorbite de alte […] The post Europa a pierdut batalia digitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei de 13 martieOrtodoxe Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente…

- In sistemul de invațamint general din Republica Moldova sint incadrați 1179 de elevi refugiați din Ucraina, in 227 de instituții. In cele 222 de gradinițe propuse refugiaților ucraineni merg 708 copii, transmite IPN. {{666694}}Situația la zi a fost prezentata Delegației Comitetului Ad Hoc pentru migrație…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii Sebastian Burduja este invitatul Ioanei Ene Dogioiu in emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Romanii vor putea avea, de la 1 mai 2023, identitate digitala. Cum pot obține identitatea digitala și care sunt beneficiile explica Sebastian Burduja la Europa…

- Banca Centrala Europeana (BCE) lucreaza la o moneda digitala, deoarece regiunea incearca sa se protejeze de tensiunile cu China si Statele Unite, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Sunt cozi uriașe la punctele de trecerea frontierei de la granița de vest a Romaniei. Romanii cu reședința și locuri de munca in Europa se intorc din vacanța de iarna petrecuta in țara și se pregatesc de reluarea activitații in occident. Timpii de așteptare la vamile Nadlac – autostrada, Nadlac vechi…

- Vrei sa eviți carențele de vitamine și minerale, dar nu iți place sa inghiți pastile și ai prefera sa le obții din surse complet naturale? Testeaza lista de bauturi propusa de nutriționiști pentru a preveni riscurile pentru sanatate și a avea mai multa energie. Acneea, rozaceea, durerile articulare,…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au anuntat joi arestarea in Sudan a „celui mai cautat din lume" traficant de fiinte umane, in cadrul unei operatiuni internationale de politie intreprinse impreuna cu Interpol, informeaza AFP. Kidane Zekarias Habtemariam, vizat de doua alerte rosii emise de Interpol, era…

- 1. Cred ca anul viitor vom trai intr-o spirala accentuata a tensiunilor si conflictelor internationale. Conflictul din Ucraina nu se va incheia prea rapid. El este un nou poligon de incercare pentru relatiile dintre marile puteri. (...) Din pacate, Romania este, inca o data, la incrucisarea acestor…