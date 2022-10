Europa a picat primul test de economisire a energiei In ciuda importurilor puternice de GNL pentru a inlocui transporturile rusești, Europa trebuie sa reduca consumul de gaze – cu mult – daca are de gand sa treaca peste iarna. Comisia Europeana a sugerat o reducere a cererii cu 10%-15%. Germania și alte cateva țari, care in trecut se bazau in mod semnificativ pe gazul rusesc, […] The post Europa a picat primul test de economisire a energiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul facut vineri de Germania privind un plan de 200 de miliarde de euro pentru a-și proteja economia de creșterea prețurilor la energie a starnit ingrijorarea unora dintre partenerii sai europeni, care se tem de o concurența neloiala daca nu pot mobiliza astfel de sume, potrivit AFP.

- Chiar si cu patru turbine eoliene si peste 50.000 de panouri solare la sediul sau din estul Belgiei, producatorul de otel inoxidabil Aperam a fost fortat sa opreasca productia, din cauza preturilor in crestere ale energiei. Compania plateste acum pentru energie intr-o luna cat platea inainte intr-un…

- Comisia Europeana intentioneaza sa anunte noi masuri pentru a contracara o criza energetica fara precedent prin reducerea fluctuatiilor extreme de pe piata, cresterea lichiditatii si reducerea pretului gazelor naturale, informeaza Bloomberg citand surse din apropierea acestui dosar. Potrivit surselor,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat marti un plan de reducere coordonata a consumului lor de gaz, pentru a diminua dependenta fata de Moscova, dupa o noua scadere drastica a livrarile rusesti, a anuntat presedintia ceha a Consiliului UE, potrivit AFP.„Nu a fost o misiune imposibila! Ministrii…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei, a declarat, la Digi24, ca plafonarea prețului la gazele naturale importate din Rusia in Europa, masura propusa de Comisia Europeana, „este o greșeala, pentru ca le vom da rușilor posibilitatea sa iasa din anumite contracte care nu le convin, fara penalitați”…

- Guvern german a aprobat masuri de economisire a energiei in aceasta iarna, inclusiv limitarea iluminatului public, in vederea reducerii consumului de gaze, a anuntat Ministrul Economiei, Robert Habeck, relateaza Reuters.

- In contextul in care Europa se pregateste pentru posibile probleme in aprovizionarea cu energie ca urmare a reducerii livrarilor de gaze rusesti, criza energetica prin care a trecut Japonia in urma cu un deceniu ofera lectii importante gospodariilor si companiilor, de exemplu prin

- Președintele Volodimir Zelenski i-a avertizat in repetate randuri pe ucraineni ca, din cauza razboiului, iarna care urmeaza va fi cea mai dificila pentru toți anii de independența. Unul dintre cele mai mari riscuri il reprezinta atacurile cu rachete rusești asupra infrastructurii critice. Șantajul cu…