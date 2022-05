Invadarea Ucrainei de catre Rusia a pus un semn de intrebare urias cu privire la stabilitatea aprovizionarii cu gaze pentru economiile si consumatorii din regiune, preturile de referinta fiind cu aproape 300% mai mari decat cu un an in urma. Rusia furnizeaza in mod obisnuit aproximativ 40% din necesarul de gaze al UE, dar acum riposteaza impotriva sanctiunilor Europei prin reducerea livrarilor, ingreunand reumplerea depozitelor de catre statele membre, operatiune necesara pentru a se asigura ca populatia isi va putea incalzi locuintele in continuare in aceasta iarna, daca Moscova va inchide robinetele.…