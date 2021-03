Europa a eșuat în a opri al treilea val al pandemiei, iar SUA ar putea urma Al treilea val al pandemiei de COVID-19 a ieșit de sub control in Europa, dupa ce autoritațile au ridicat restricțiile devreme in pofida pericolului noilor tulpini, potrivit epidemiologilor citați de CNN . In Italia, mai multe regiuni au intrat din nou in lockdown, in timp ce in Franța se impun restricții in 16 regiuni, printre care Paris și Nisa. Criticii spun nu doar ca restricțiile vin prea tarziu, ci și de faptul ca unii politicieni au fost prea dornici sa inceapa relaxarea. Epidemiologul francez Catherine Hill a povestit pentru CNN, citata de Libertatea : „Al doilea val nu s-a incheiat, restricțiile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul la care lucreaza acum WhatsApp presupune securizarea datelor din iCloud printr-o parola pentru a fi accesate datele salvate in acel loc. Pentru ca vorbim de criptare și de securizarea prin parola, WhatsApp nu va putea sa vada datele, dar nici altcineva care obține acces la ele. Din pacate,…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, marti seara, ca sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii impotriva incalcarilor drepturilor omului din Rusia sunt ”o masura necesara”, intrucat democratia, drepturile omului si libertatea sunt valori respectate de ambele parti…

- Dupa un intreg scandal mediatic odata cu separarea lor de Casa Regala, Meghan Markle și Prințul Harry par sa-și fi gasit in sfarșit liniștea in Statele Unite ale Americii. Recent, cuplul a anunțat ca așteapta al doilea copil, la doar cateva luni dupa ce Ducesa de Sussex a marturisit ca a pierdut o sarcina.…

- La Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, Ivermectina ar putea fi introdusa in tratamentul pacientilor cu COVID in cadrul unui studiu clinic. Medicii infectionisti spun ca medicamentul utilizat, in principal, in medicina veterinara se foloseste deja impotriva coronavirusului in Statele Unite si in Franta.…

- Un studiu realizat in Statele Unite ale Americii arata ca tinerii și adulții pana in 50 de ani sunt cei care raspandesc in cea mai mare masura coronavirusul. Rezultatele contrazic ipoteza inițiala potrivit careia copiii ar transmite cel mai mult virusul.

- "Nu cred ca dinamica pe care o vedem acum este inca influențata semnificativ de vaccin, asta se va intampla curand - ca urmare a vaccinului”, a spus Fauci, directorul Institutului pentru Alergii și Boli Infecțioase al SUA, in cadrul unei show-ului NBC "TODAY".Epidemiologul a precizat ca cifrele inregistrate…

- Imunologul american Anthony Fauci s-a vaccinat, marți, impotriva noului coronavirus. Momentul a fost transmis in direct de televiziunile americane, in cadrul unei campanii de crestere a increderii publicului in vaccin, potrivit CNN.„Este un gest simbolic pentru restul țarii, pentru a arata ca sunt extrem…

- Modelul hibrid intre lucrul de acasa și lucrul de la birou este soluția ideala pentru bucureșteni, aproape 65% preferand aceasta varianta, conform celui mai recent studiu realizat de compania de consultanța imobiliara JLL in parteneriat cu Storia.ro. Situația se reflecta și in preferințele…