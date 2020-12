Europa a devenit prima regiune din lume cu peste 500.000 de decese din cauza coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor. Pana in prezent,…

- Pandemia de COVID-19 face ravagii in intreaga lume iar Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile…

- Pandemia de COVID-19 face ravagii in intreaga lume iar Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol…

- Numarul spaniolilor dispusi sa faca vaccinul impotriva COVID-19 de indata ce acesta va fi disponibil a ajuns la 40%, potrivit celui mai recent sondaj oficial publicat luni, in crestere fata de 37% intr-o cercetare anterioara, data publicitatii in urma cu o luna, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In…

- Bilanțul global al cazurilor de coronavirus a a ajuns miercuri la 60.123.638, din care 1.415.192 sunt decese și 41.567.286 sunt pacienți vindecați, potrivit ultimelor date actualizate pe platforma worldometers.info. citata de HotNews.ro.Statele Unite raman cele mai afectate de pandemie, raportand aproape…

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…

- Peste 300.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Europa, iar autoritațile se tem ca decesele și infecțiile vor continua sa creasca pe masura ce regiunea va intra in iarna, in ciuda speranțelor unui nou vaccin, noteaza Reuters.Avand doar 10% din populația lumii, Europa reprezinta aproape un sfert…

- Potrivit unui bilanț realizat de Agenția France Presse pe baza rapoartelor oficiale furnizate de autoritațile medicale vineri, Europa a depașit 12 milioane de cazuri de COVID-19, relateaza Hotnews.Astfel,Europa a ajuns cea mai lovita zona din intreaga lume de COVID-19, intrecand AmericaLatina și Caraibe…